Барнаул, , 10:54 — REGNUM

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов районов города и пос. Новосиликатный. Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 15,5 тысяч человек. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК). Энергетики СГК продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 19,4 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: с 9:00 по местному времени 16 августа по 30 августа — для дома по адресу проспект Строителей 41а; с 9:00 по местному времени 19 августа до 9:00 по местному времени 29 августа — для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный; с 9:00 по местному времени 15 августа до 9:00 по местному времени 16 августа — для 29 многоквартирных домов, 2 детских сада и частного дома по пр-ту Ленина, ул. Профинтерна, Деповской, Свердлова и Новоугольной; с 9:00 по местному времени до 21:00 по местному времени 15 августа — для 13 многоквартирных домов по пр-ту Ленина, ул. Советской и Брестской.

В связи с необходимостью проводить работы поэтапно, для того что бы не перекрывать дорожное движение и выезд жителей с второстепенных дорог частного сектора на ул. Волгоградская вынуждено продляются сроки отключения горячей воды на участке в районе адреса Советской Армии, 133: до 17:00 по местному времени 23 августа — 5 многоквартирных домов 237 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Контурного. На этом участке энергетики заменяют 687 метров трубопровода диаметром 300 мм.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса: до 9:00 по местному времени 16 августа — 6 многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Под ограничение горячей воды остаются 17 163 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.