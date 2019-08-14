Йошкар-Ола, , 19:49 — REGNUM

В Йошкар-Оле на территории культурно-исторического комплекса «Царевококшайский Кремль» открылась ежегодная ярмарка меда и продуктов пчеловодства «Медовый спас». Об этом сообщает Минсельхоз России.

Кроме продукции с пасек на ярмарке можно купить овощи, сезонные фрукты и ягоды, выпечку, местные сувениры.

Открывая ярмарку, представители Марийской епархии совершили чин освящения меда. Ярмарка будет продолжаться до 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, пчеловоды России в текущем году столкнулись с проблемой массовой гибели пчел. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах июня. Затем к ним присоединились пасечники Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей, Мордовии, районов Курской области, семи районов Алтайского края и Тюменской области. Практически во всех регионах ситуация схожая — гибнут пчёлы на частных пасеках, пчеловоды-промышленники не пострадали. В личных хозяйствах мор насекомых связывают с обработкой рапсовых полей ядохимикатами, посевы этой культуры значительно увеличены в текущем году. В ряде регионов версия пасечников подтвердилась лабораторными исследованиями.

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