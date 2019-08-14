Челябинск, , 19:33 — REGNUM

Челябинское УФАС начало проверку по жалобе частного охранного предприятия «Грифон-1» на ООО ЧОП «Витязь». Податели жалобы считают, что на сайте последнего была размещена недостоверная информацию о том, что организация имеет обособленные подразделения не только в Челябинске, но и в других городах, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным заявителя, на сайте предприятия такие подразделения значатся в Уфе, Южноуральске, Златоусте, Миассе, Южноуральске и некоторых других городах. При этом по данным ЕГРЮЛ обособленные подразделения есть лишь Челябинске, говорится в заявлении.

Сейчас УФАС запросило у ЧОП «Витязь» необходимые документы. Информация проверяется. К концу августа антимонопольный орган решит, возбуждать ли по заявлению дело.