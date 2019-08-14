Кострома, , 19:18 — REGNUM

Новый консультационный центр костромской клинической больницы для реанимационных отделений районных больниц провел уже более 100 дистанционных совещаний по лечению тяжелых пациентов, — сообщает Smi44.

Центр оказывает круглосуточную консультативную и лечебную специализированную медицинскую помощь пациентам при угрожающих жизни состояниях. Врачи из районов области консультируются онлайн с ведущими специалистами костромского здравоохранения.

«Видеоконференции со всеми окружными и районными больницами, где есть реанимационные отделения, проводятся ежедневно. Специалисты центра осуществляют контроль и наблюдение за динамикой состояния тяжелых больных, находящихся в реанимации, анализируют их состояние, проводят консультации по лечению. При необходимости принимается решение об оперативном переводе пациента в другое отделение или лечебную организацию», — уточнил главный врач Костромской областной клинической больницы Михаил Алексеев.

Также центр организует выезды в муниципалитеты врачей-специалистов. Анестезиологи и реаниматологи при необходимости сопровождают при транспортировке тяжелых больных в лечебные организации региона или федеральные учреждения здравоохранения.

Медицинские телекоммуникационные технологии развиваются в Костромской области по национальному проекту «Здравоохранение».