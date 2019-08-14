Полевской, Свердловская область, 14 августа 2019, 19:23 — REGNUM
В Свердловской области сотрудникам муниципального предприятия города Полевского погасили задолженность по заработной плате, которая накопилась с октября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
О том, что на предприятии имеется задолженность перед 39 сотрудниками, стало известно после проведения надзорных мероприятий. Совокупный долг с осени 2018 года по июнь 2019 года составил свыше 2,1 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд, и исковое заявление было удовлетворено.
Также по итогам надзорных мероприятий были приняты меры прокурорского реагирования в отношении руководства предприятия и чиновников администрации Полевского.