Полевской, Свердловская область, , 19:23 — REGNUM

В Свердловской области сотрудникам муниципального предприятия города Полевского погасили задолженность по заработной плате, которая накопилась с октября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

О том, что на предприятии имеется задолженность перед 39 сотрудниками, стало известно после проведения надзорных мероприятий. Совокупный долг с осени 2018 года по июнь 2019 года составил свыше 2,1 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд, и исковое заявление было удовлетворено.

Также по итогам надзорных мероприятий были приняты меры прокурорского реагирования в отношении руководства предприятия и чиновников администрации Полевского.

«Начальник и два должностных лица органа местного самоуправления управления муниципальным имуществом Полевского городского округа, ненадлежащим образом контролировавших деятельность муниципального предприятия, директор МУП «ПСК» ПГО привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на основании постановления прокурора о возбуждении дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в срок заработной платы») МУП «ПСК» ПГО привлечено к административной ответственности в виде предупреждения», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.