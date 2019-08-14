Галич, Костромская область, , 18:54 — REGNUM

В городе Галич Костромской области начались работы по реконструкции центральной площади города. В планах: восстановление колодцев ливневой канализации, капитальный ремонт площади Революции со съемом старого слоя, замена опор уличного освещения. Захватят новым асфальтом и примыкающие улицы, — пишет газета «Галичские известия».

Весь снятый фрезой старый асфальт, превращенный в крошку, пойдет на отсыпку грунтовых дорог нового микрорайона в районе школы № 3. У дорожников крайне сжатые сроки. 18 августа старинный Галич будет отмечать 860-летний юбилей.

«Мы должны в очень короткие сроки провести работы по реконструкции площади. Задача в какой-то степени очень амбициозная, ведь погодные условия вот уже второй месяц не дают дорожникам активно выполнять взятые обязательства. Мы обратились к подрядчику с просьбой бросить все силы на этот объект. Сегодня в городе работают три бригады, торопятся и на улице Гладышева работы выполнить, и дворы не бросить, и в центре приступить к основному объему», — отметил глава города Алексей Карамышев.

Муниципальный заказ выполняет костромская компания ООО «Дорожная служба». Специалисты предприятия ведут ремонт дорожного покрытия на улице Гладышева и благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в Галиче.