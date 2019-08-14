Москва, , 19:24 — REGNUM

Злоупотребление инсайдерской информацией ведет к нестабильности российского фондового рынка, в прозрачности которого очень заинтересован Банк России. Об этом ИА REGNUM заявил управляющий партнёр компании BMS Law Firm Алексей Матюхов, комментируя новость о том, что в РФ был вынесен первый приговор по статье о манипулировании рынком.

«Деяния, связанные с манипулированием рынком (злоупотребление инсайдерской информацией, влияние на рыночные цены и тому подобное), преследуются регуляторами во всем мире, — сказал Матюхов. — Причём ответственность за них довольно жёсткая — вплоть до реального лишения свободы. В России ранее к нарушителям почти не применялись меры уголовно-правового воздействия, соответственно, нет и практики по ст. 185.3 УК РФ. Причём иногда вместо этой нормы правоохранительные органы квалифицируют деяние по более привычной ст. 159 УК РФ, то есть как мошенничество».

Такое положение дел, по мнению эксперта, связано с отсутствием наработок по статье о манипулировании рынком. При этом, как полагает Матюхов, сейчас можно прогнозировать, что практика применения ст. 185.3 УК РФ будет расти, так как Банк России заинтересован в прозрачности работы фондового рынка.

Напомним, как ранее сообщили «Ведомости», 13 августа Кировский районный суд Казани (Татария) вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику местного банка по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере. Как оказалось, осужденный в 2011—2016 гг. на манипуляциях с ценными бумагами заработал более 77 млн рублей.