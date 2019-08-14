Москва, 14 августа 2019, 19:24 — REGNUM
Злоупотребление инсайдерской информацией ведет к нестабильности российского фондового рынка, в прозрачности которого очень заинтересован Банк России. Об этом ИА REGNUM заявил управляющий партнёр компании BMS Law Firm Алексей Матюхов, комментируя новость о том, что в РФ был вынесен первый приговор по статье о манипулировании рынком.
Такое положение дел, по мнению эксперта, связано с отсутствием наработок по статье о манипулировании рынком. При этом, как полагает Матюхов, сейчас можно прогнозировать, что практика применения ст. 185.3 УК РФ будет расти, так как Банк России заинтересован в прозрачности работы фондового рынка.
Напомним, как ранее сообщили «Ведомости», 13 августа Кировский районный суд Казани (Татария) вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику местного банка по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере. Как оказалось, осужденный в 2011—2016 гг. на манипуляциях с ценными бумагами заработал более 77 млн рублей.