15 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Дмитрий Петров, , 10:00 — REGNUM

Кредитные организации дали новый импульс развитию малого и среднего бизнеса

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

В России растет число малых и средних предприятий, участвующих в гостендерах. В первом полугодии их доля увеличилась на 15,7% — до 450 млрд рублей. Одним из драйверов процесса является то, что в последнее время компаниям из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) стало проще получить банковскую гарантию. Всё более заметную роль в этом тренде начали играть небольшие банки, основной специализацией которых является обслуживание компаний сегмента МСБ, отмечают эксперты.

Компетентная оценка

По данным гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, в региональном разрезе больше всего банковских гарантий в последнее время выдается в Москве и Санкт-Петербурге. «Среди банков, которые также начали активно предлагать банковские гарантии, можно выделить «Синко-банк», ПКБ, «Тендер-Банк», «Солид Банк» и ряд других», — говорит эксперт. Как следует из его слов, тенденция к большей вовлеченности малых банков в механизмы поддержки предприятий МСБ позитивна для рынка. В частности, Самиев напомнил о том, что депутаты Госдумы, инициировавшие поправки в законодательство о госзакупках, уже обратили внимание на «инертное поведение крупных банков по выдаче банковских гарантий». Кроме того, сейчас в стране нет единых требований к банковской гарантии. Из-за этого госкомпании зачастую «устанавливают излишне жесткие требования» к участникам тендеров. В этой непростой ситуации небольшие банки, досконально знакомые с бизнесом своих клиентов, по сути, являются наиболее компетентными в вопросе оценки финансового положения участников торгов.

Бизнес-анализ (cc) rawpixel

Сами кредитные организации заинтересованность в развитии сотрудничества с малыми и средними компаниями в вопросе предоставления банковских гарантий подтверждают. Так, председатель правления «Синко-Банка» Геннадий Барсегов отметил, что этот инструмент становится всё более востребованной услугой на рынке. «Наш банк работает с 1994 года, за это время мы накопили большой опыт сотрудничества с компаниями малого и среднего бизнеса, который и позволяет нам оказывать поддержку клиентам, когда речь заходит о банковских гарантиях, — рассказал он. — Нашим бесспорным преимуществом как малого банка перед крупными кредитными организациями является индивидуальный подход к каждому клиенту: мы всесторонне изучаем бизнес партнеров, даем, при необходимости, определенные рекомендации и таким образом даже способствуем финансовому развитию их бизнеса». Никаких нарушений требований законодательства, особо подчеркнул Барсегов, банк не допускает. «В основе деятельности кредитной организации — честный, прозрачный подход, который в конечном итоге способствует укреплению положения клиентов и устойчивости самого банка, выдержавшего не один кризис», — говорит он. По словам банкира, кредитная организация придерживается консервативного подхода к банковским гарантиям. «Завышенной планки в этом направлении мы не ставим, но рассчитываем на умеренное развитие гарантийного бизнеса средним темпом до 450 млн рублей к 2023 году», — рассказал Барсегов.

Укрепление доверия

Эксперты отмечают, что вопрос доверия является в настоящее время основной проблемой взаимодействия небольших банков и клиентов, в том числе и в случаях обращения за банковской гарантией. Имидж малых банков в значительной степени был задет тем, что за последние годы Центробанк отозвал лицензии у многих, даже крупных, кредитных организаций. «Результаты процесса очищения банковского рынка от неблагонадежных игроков заметны и, без сомнения, это приносит большую пользу всем законопослушным и ответственным кредитным организациям, а также потребителям банковских услуг», — убежден председатель правления «Синко-Банка». Центробанк, как считает Геннадий Барсегов, к сегодняшнему дню создал настолько «крепкую банковскую систему, что вопрос доверия небольшим банкам является в большей степени отголоском былых потрясений и уходит в прошлое». Также он напомнил, что обязательным требованием для банка, выдающего гарантии, помимо соблюдения нормативов достаточности капитала, является наличие кредитного рейтинга. «Мы получили рейтинг по национальной рейтинговой шкале в конце прошлого года, и он тоже свидетельствует о стабильном положении организации на рынке», — заключил председатель правления Синко-Банка.

Бизнес-соглашение (cc) rawpixel

Как отметил Павел Самиев, сейчас в перечень Минфина входит более 200 банков, имеющих законные права выдавать банковские гарантии. Все вместе к концу 2018 года они выдали более 700 тыс. банковских гарантий более чем на 1,1 трлн рублей. По сравнению с аналогичным показателем 2017 года рост составил 13,8%. Примечательно, что «средний чек» одной гарантии постепенно уменьшается. Более половины банковских гарантий в последнее время выдаются на сумму до 100 тыс. рублей. Эксперты оценивают эту тенденцию как еще одно доказательство того, что у малого и среднего бизнеса появилось гораздо больше возможностей для участия в гостендерах, а значит, и больше шансов заявить о себе на государственном уровне.

Эта тенденция имеет важное значение как для поддержки предпринимательства, так и для улучшения инвестиционного климата в стране в целом. Повышение доступности финансовых ресурсов для сегмента МСП рассматривается в качестве одного из основных механизмов достижения целей, обозначенных в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В частности, планируется, что уже к 2025 году доля МСП в общей структуре российского бизнеса вырастет с 22,3% до 32,5%.