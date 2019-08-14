Севастополь, , 17:57 — REGNUM

В 2019 году в Севастополе выполнили две трети плана по установки новых лифтов, заменив более 100 подъёмников. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день установлено 104 новых лифта из 150 запланированных. Они оборудованы электронными станциями управления, голосовым уведомлением по этажности, экстренной кнопкой вызова диспетчера, музыкальным сопровождением», — уточнили в пресс-службе.

По словам представителя подрядчика, срок гарантии машин — 18 месяцев, хотя в целом они должны прослужить порядка 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК сообщили, что на полуострове неисправно более двух тысяч лифтов. Позже руководство республики обратилось в правительство РФ с просьбой выделить 1,5 миллиарда рублей на замену 900 лифтов.

Подробнее: В Крыму хотят заменить 900 неисправных лифтов, но своих денег на это нет