Севастополь, 14 августа 2019, 17:57 — REGNUM
В 2019 году в Севастополе выполнили две трети плана по установки новых лифтов, заменив более 100 подъёмников. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
По словам представителя подрядчика, срок гарантии машин — 18 месяцев, хотя в целом они должны прослужить порядка 25 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК сообщили, что на полуострове неисправно более двух тысяч лифтов. Позже руководство республики обратилось в правительство РФ с просьбой выделить 1,5 миллиарда рублей на замену 900 лифтов.
Подробнее: В Крыму хотят заменить 900 неисправных лифтов, но своих денег на это нет