Москва, , 18:24 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не делает в отношении Китая ничего такого, чего власти КНР уже не сделали в отношении американских производителей, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайцы дают широкий доступ к своему рынку для американского капитала, но не для американских производителей, — сказал Кагарлицкий. — Если вы хотите пользоваться китайским рынком, то желательно как можно больше производить именно в Китае. Ведь Китай сегодня уже не такая и мощная промышленная держава, а скорее сборочный цех планеты. Если взять китайские товары, которые нам кажутся хорошими, то они просто обеспечены китайской сборкой, а содержание там может немецкое, японское и так далее. Поэтому для американского капитала до сих пор была ясная альтернатива — либо ограничить свой доступ к китайскому рынку, либо держать часть своего производства там».

Но Трамп, по словам эксперта, пытается предложить прямо противоположную альтернативу: если вы хотите пользоваться американским рынком, то хоть что-то производите здесь, в США. Иными словами, президент США не делает ничего такого, чего бы уже не делала уже КНР, «под аплодисменты мирового сообщества».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объяснил, зачем правительство Америки «заморозило» до середины декабря введение пошлин на ряд товаров из Китая. По словам главы Белого дома США, введение пошлин отложили, «чтобы они не имели отношения к сезону рождественских покупок».

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