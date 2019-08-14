Севастополь, , 17:48 — REGNUM

В Севастополе самые высокие цены на жильё среди регионов Южного федерального округа. Об этом 14 августа сообщили в управлении Федеральной службы статистики по Республике Крым и Севастополю.

«Средняя цена на квадратный метр площади в Севастополь на первичном рынке — 67 505 рублей, вторичном рынке — 72 190», — сообщили в Крымстате.

Второе место по уровню цен на жильё занимает Республики Крым: 63 тыс. 571 рублей на первичном рынке и 60 тыс. 905 рублей на вторичном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Севастополь и Крым лидируют по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ЮФО.

Об этом: Севастополь и Крым — лидеры по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ЮФО