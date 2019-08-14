Бишкек, , 17:45 — REGNUM

В Киргизии установленные в рамках проекта «Безопасный город» камеры зафиксировали 392 488 случаев нарушения автомобилистами правил дорожного движения. Такие данные приводит главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД республики, пишет «Kaktus.media».

При этом по выявленным нарушениям ПДД в период с 4 марта по 13 августа 2019 года киргизстанцы оплатили только 166 681 штрафов на общую сумму около 211 млн 479 тысяч сомов (198 млн 264 тысячи рублей).

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ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября 2018 года госкомитет информационных технологий и связи Киргизии провел тендер на приобретение услуг по проекту «Безопасный город», предусматривающий установку системы фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и иных правонарушений.

Победителем конкурса стала российская компания «Концерн радиостроения ВЕГА». Проект «Безопасный город» начал работать в киргизской столице с 12 февраля 2019 года.

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