Тамбов, , 17:38 — REGNUM

В Тамбовской области за семь месяцев этого года аварийность на дорогах снизилась 7% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Тамбовские власти решили усилить работу в этом направлении.

В администрации Тамбовской области прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Участники рассмотрели вопросы снижения аварийности, а также числа погибших и раненых в ДТП на дорогах области.

Согласно статистике, за семь месяцев этого года в регионе произошло 689 ДТП, в которых 905 человек получили ранения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 7% и 9% соответственно. Однако при этом выросло число погибших в автоавариях почти на 13%.

В большинстве случаев причинами аварий стали такие грубые нарушения правил дорожного движения, как превышение скорости, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде.

Представители ГИБДД отмечают, что одними только карательными мерами исправить ситуацию не получится. Нередко бывает так, что люди становятся свидетелями грубых нарушений, но при этом не торопятся сообщить о них в органы правопорядка, что могло бы помочь избежать трагедии. Поэтому необходимо последовательно развивать институты общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения всеми его участниками.

Ситуация, сложившаяся на дорогах области, недопустима, подчеркнул Олег Иванов. Он обратил внимание на то, что снижение аварийности — задача, поставленная президентом страны.

«В соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» к 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. Добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. Нужно сделать так, чтобы каждый житель нашей области прочувствовал личную моральную ответственность за жизнь своих близких, соседей и просто знакомых», — отметил первый вице-губернатор.

По его словам, каждый руководитель на своем месте должен пересмотреть подход к вопросам профилактики аварийности, проблема должна находиться на его личном контроле.

Олег Иванов поручил уделить особое внимание социальной рекламе и разъяснительной работе в средствах массовой информации. Кроме того, администрациям городов и районов области необходимо наращивать работу с населением, использовать различные методы стимулирования проявления активной гражданской позиции. Информационно-пропагандистская работа должна проводится не только в средствах массовой информации и интернет-пространстве. Листовки, брошюры, различные агитационные материалы на постоянной основе должны распространяться во всех местах массового притяжения граждан. В сельской местности такая информация должна находиться в каждом магазине, на каждой заправочной станции.

Участники совещания отметили, что наряду с телефоном доверия, необходимо информировать население о фактах и последствиях автоаварий, ответственности за нарушения правил дорожного движения. До каждого водителя должно быть доведено ужесточение уголовной ответственности за преступления в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, вступившее в силу в конце июня 2019 года.

Цель — добиться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало нормой.

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