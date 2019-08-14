Хельсинки, , 17:30 — REGNUM

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии STUK сообщает, что по предварительному анализу образцов воздуха в нескольких городах страны за последние дни, никаких аномалий обнаружено не было.

«STUK провело предварительный анализ образцов частиц, взятых из воздуха Куопио, Иматры, Котки и Хельсинки за последние дни. Метод, используемый STUK, позволяет обнаружить очень маленькие концентрации радиоактивных веществ. В образцах не было аномалий. В соответствии со стандартной практикой в течение следующих нескольких дней будет проведен анализ данных, полученных на четырех других открытых станциях сбора радиоактивных материалов в Финляндии», — говорится в официальном сообщении управления.

Ссылаясь на данные российских СМИ, в STUK отмечают, что радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате ракетной аварии 8 августа в районе города Северодвинска. «Воздушные потоки из зоны аварии не попали в Финляндию. В новостях также сообщается, что после аварии радиационный фон вблизи места происшествия за короткое время увеличился до двух микрозивертов в час. Такая мощность явно выше, чем обычно, но не представляет опасности для людей в этом районе. Такой фон можно сравнить, например, с мощностью дозы космического излучения в самолете, летящем на высоте десять километров, который будет составлять до пяти микрозивертов в час», — заявили в STUK.

При этом в управлении отметили, что не располагают подробной информацией об аварии. «Авария произошла во время испытаний систем вооружения, и по этой причине Ростехнадзор, у которого управление запросило информацию об инциденте, не смог предоставить информацию об этом», — уточнили в STUK.