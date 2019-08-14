Ашхабад, , 17:25 — REGNUM

В столице Туркмении в очередной раз исчезли с прилавков государственных магазинов куриные яйца. Их нехватка возникла на прошлой неделе и наблюдается до сих пор, пишет «Азатлык».

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Местные жители отмечают, что дефицит яиц в стране возникает регулярно, что приводит к возникновению больших очередей, введению лимитов на их продажу — обычно в таком случае в одни руки отпускают не более 30 штук в одни руки, а также реализации с «нагрузкой» в виде невостребованных продуктовых товаров.

В то же время на рынках и в частных магазинах яйца можно приобрести по более высокой цене — по 5 манатов (94 рубля) за десяток.

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