Москва, 14 августа 2019, 17:17 — REGNUM
Российское публичное акционерное общество «Газпром» просит правительство Российской Федерации предоставиьь государственную поддержку двум проектам компании. Об этом сегодня, 14 августа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник.
Речь идёт о строительстве крупного комплекса по переработке газа, а также крупнейшего в России газохимического комлпекса.
Строительство обоих объектов планируется на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер просит присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики».
Стоимость обоих проектов оценивается в 2,3 трлн рублей. На одну только техническую документацию уйдет 150 млрд рублей.
По данным источников, «Газпром» готов профинансировать проекты наполовину, остальную половину он просит у государства. То есть «Газпром» просит у правительства около 1 трлн рублей.
Глава «Газпрома» Миллер рассказал, что оба этиз комплекса будут ежегодно выдавать 19 млрд кубометров сухого газа, 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и более 2,2 млн тонн сжиженного углеводородного газа.
Валовый региональный продукт Ленинградской области от этих проектов вырастет более чем на 300 млрд рублоей в год.