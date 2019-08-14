Москва, , 17:17 — REGNUM

Российское публичное акционерное общество «Газпром» просит правительство Российской Федерации предоставиьь государственную поддержку двум проектам компании. Об этом сегодня, 14 августа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о строительстве крупного комплекса по переработке газа, а также крупнейшего в России газохимического комлпекса.

Строительство обоих объектов планируется на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер просит присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики».

Стоимость обоих проектов оценивается в 2,3 трлн рублей. На одну только техническую документацию уйдет 150 млрд рублей.

По данным источников, «Газпром» готов профинансировать проекты наполовину, остальную половину он просит у государства. То есть «Газпром» просит у правительства около 1 трлн рублей.

Глава «Газпрома» Миллер рассказал, что оба этиз комплекса будут ежегодно выдавать 19 млрд кубометров сухого газа, 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и более 2,2 млн тонн сжиженного углеводородного газа.

Валовый региональный продукт Ленинградской области от этих проектов вырастет более чем на 300 млрд рублоей в год.