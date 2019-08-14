Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM

Свыше 45 млн рублей из регионального бюджета получат семьи Ростовской области, нуждающиеся в финансовой помощи. Адресную помощь малоимущие получат до конца августа 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатор 14 августа.

По имеющейся информации, всего с начала текущего года денежные средства получили более 29 тыс. 390 донских семей. Общая сумма перечислений превысила 306,5 млн рублей.

Напомним, что рассчитывать на адресную социальную помощь могут жители Донского региона, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В настоящее время он составляет 10 тыс. 673 рубля.