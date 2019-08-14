Малая Вишера, Новгородская область, , 17:05 — REGNUM

В Малой Вишере Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора молочного завода ООО «Мстинское молоко». Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, руководство молокозавода обвиняется в невыплате зарплаты по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По данным следствия, на предприятии не выплачивались долги по зарплате перед 81 работником, несмотря на имеющуюся возможность. Задолженность накопилась на сумму более 1,7 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователи выясняют наличие долгов по зарплате перед другими работниками завода, а также принимают меры к погашению задолженности.

По данным Новгородстата, на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях региона составляла 6,1 млн рублей, долги по зарплате имелись перед 133 работниками. После вмешательства прокуратуры региона в первом полугодии 2019 года в новгородских предприятиях и организациях погасили долги по зарплате на сумму около 40 млн рублей.

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