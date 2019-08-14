Великий Новгород, , 16:51 — REGNUM

Новгородская область в 2019 году получит дополнительно 970 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

О дополнительном финансировании дорожных работ в регионе федеральное правительство просил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Выделенные средства предполагается направить, в том числе, на ремонт Колмовского моста в Великом Новгороде.

Всего на дорожную деятельность в регионах выделено более 35 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новгородская область уже получила из федерального бюджета более 1,5 млрд рублей. На эти средства планировалось отремонтировать более 250 км дорог, уже отремонтировано свыше 120 км. Это дороги в Окуловском, Валдайском, Батецком, Шимском, Боровичском и Новгородском районах. В 2017—2018 годах благодаря поступившим в Новгородскую область федеральным средствам — более 4 млрд рублей, а также средства областного дорожного фонда, в регионе приведено в нормативное состояние более 2 тыс. км дорог.

Напомним, с 2017 года в Новгородской области приводят в нормативное состояние так называемую «опорную сеть» дорог — трассы, которые связывают крупные населённые пункты, районные центры и Великий Новгород.

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