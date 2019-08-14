Симферополь, , 16:46 — REGNUM

В Крыму могут временно освободить от проверок владельцев мини-отелей, расположенных на земельных участках с целевым назначением под «индивидуальное жилищное строительство», пока на законодательном уровне не будут урегулированы меры их легализации. Об этом 14 августа на выездном совещании по проблемным вопросам Евпатории заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, министерство курортов и туризма РК должно разработать закон, который бы временно освободил от проверок владельцев мини-отелей, расположенных на земельных участках с целевым назначением ИЖС до 1 октября 2019 года.

«Замораживайте все проверки, до разработки закона меры воздействия не принимать. … Мы найдём варианты, вплоть до того, что примем наш региональный закон, чтобы оставить в покое людей до выработки в данном случае соответствующего нормативного акта», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что вынесли свои предложения на федеральный уровень по поводу упрощения процедуры легализации мини-отелей и гостиниц, которых в Крыму более 4,5 тысячи.

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