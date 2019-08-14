Симферополь, , 16:42 — REGNUM

В Крыму предлагают на законодательном уровне упростить меры легализации мини-отелей и гостиниц. Об этом 14 августа на выездном совещании по проблемным вопросам Евпатории сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В федеральное правительство уже внесены предложения о том, чтобы принять меры по их легализации. У нас на полуострове 4,5 тысячи мини-отелей с целевым назначением под «индивидуальное жилищное строительство», поэтому для республике нужно разрабатывать свой особый порядок», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Крыма, с начала 2019 года по Крымскому мосту прошло более 2,5 млн автомобилей, из них: 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. Благодаря этому заполняемость здравниц полуострова достигла 80−90%.

Подробнее: Мост через Керченский пролив помог заполнить крымские здравницы — Аксёнов