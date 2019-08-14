Симферополь, 14 августа 2019, 16:42 — REGNUM
В Крыму предлагают на законодательном уровне упростить меры легализации мини-отелей и гостиниц. Об этом 14 августа на выездном совещании по проблемным вопросам Евпатории сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Крыма, с начала 2019 года по Крымскому мосту прошло более 2,5 млн автомобилей, из них: 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. Благодаря этому заполняемость здравниц полуострова достигла 80−90%.
Подробнее: Мост через Керченский пролив помог заполнить крымские здравницы — Аксёнов