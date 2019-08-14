Ашхабад, , 16:32 — REGNUM

Подразделения миграционной службы Туркмении, работающие в Дашогузской области, теперь принимают документы на оформление загранпаспортов только несколько раз в году, пишет «Turkmen.news».

Также стало известно о том, что, чтобы получить необходимый для выезда в другие страны документ, туркменистанцы вынуждены сначала простаивать в огромных очередях, насчитывающих несколько сотен человек, а потом еще и ждать выдачи загранпаспорта по несколько месяцев.

Так, гражданам, которым удастся в сентябре текущего года подать заявление на получение загранпаспорта, в миграционной службе сообщили о том, что документ они смогут забрать только в январе — феврале 2020 года.

Как отмечает оппозиционное издание, ажиотаж вызван многократно возросшим числом людей, желающих выехать на заработки в Турцию, Россию, Грузию и Азербайджан, а также на Кипр, поскольку в Дашогузской области царят безработица и отсутствие перспектив для местных жителей.