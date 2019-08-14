Калуга, , 16:31 — REGNUM

Около 92 общественных пространства и 215 дворов будет благоустроено в 2019 году в Калужской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». К настоящему времени более половины этого объема выполнено — благоустроено 114 дворовых и 42 общественных территорий. Об этом 14 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В реализации проекта участвуют все муниципалитеты региона с численностью населения более тысячи человек. В 12 из них работы полностью завершены. Лидерами стали село Калужская Опытная сельскохозяйственная станция, город Жуков, село Высокиничи, посёлок Мятлево, посёлок Бетлица, деревня Дешовки, Октябрьский сельсовет (Ферзиковский район), село Хвастовичи, посёлок Еленский, село Ульяново, город Спас-Деменск и просёлок Ферзиково.

«Все благоустроительные мероприятия направлены на повышение качества и комфорта городской среды. Мы должны сделать и дворы, и общественные территории более современными и востребованными для граждан. Поэтому очень важно привлекать жителей к процессу изменения и преобразования своих городов и поселков. Необходимо сформировать новое отношение к городской инфраструктуре», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.

В Калужской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году принимают участие 57 муниципальных образований. Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы составляет свыше 439 миллионов рублей. Из них более 293 миллионов средства федерального бюджета, почти 132 миллиона выделено из областного бюджета и более 13 миллионов — софинансирование из средств местных бюджетов.