Калуга, 14 августа 2019, 16:31 — REGNUM
Около 92 общественных пространства и 215 дворов будет благоустроено в 2019 году в Калужской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». К настоящему времени более половины этого объема выполнено — благоустроено 114 дворовых и 42 общественных территорий. Об этом 14 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
В реализации проекта участвуют все муниципалитеты региона с численностью населения более тысячи человек. В 12 из них работы полностью завершены. Лидерами стали село Калужская Опытная сельскохозяйственная станция, город Жуков, село Высокиничи, посёлок Мятлево, посёлок Бетлица, деревня Дешовки, Октябрьский сельсовет (Ферзиковский район), село Хвастовичи, посёлок Еленский, село Ульяново, город Спас-Деменск и просёлок Ферзиково.
В Калужской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году принимают участие 57 муниципальных образований. Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы составляет свыше 439 миллионов рублей. Из них более 293 миллионов средства федерального бюджета, почти 132 миллиона выделено из областного бюджета и более 13 миллионов — софинансирование из средств местных бюджетов.