Москва, , 16:19 — REGNUM

Потребительские цены в России за период с 6 по 12 августа снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

За период с начала августа потребительские цены также снизились на 0,1%, с начала 2019 года — выросли на 2,6%.

За отчётную неделю куриные яйца подорожали на 1,3%, пшено — на 0,8%, баранина, мясо кур и мороженая рыба — на 0,4%, говядина, сливочное и подсолнечное масло — на 0,3%, полукопчёные колбасы, сыры, рис и карамель — на 0,2%. В то же время сахар-песок подешевел на 1,0%, водка и шоколадные конфеты — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3%, в том числе помидоры стали дешевле на 9,2%, морковь — на 5,6%, картофель — на 5,4%, репчатый лук — на 5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю не изменились.

Как передавало ИА REGNUM, на предыдущей неделе Росстатом была зафиксирована нулевая инфляция, а до этого, за неделю с 23 по 29 июля — дефляция в размере 0,1%, что произошло впервые с сентября 2017 года.