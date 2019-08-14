Москва, 14 августа 2019, 16:17 — REGNUM
Иностранные туристы, решившие посетить Россию в 2019 году, чаще всего выбирали Москву и Санкт-Петербург. Об этом, как передает корреспонденту ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пограничной службы ФСБ РФ, в январе-июне 2019 года жители РФ совершили 21 млн 212 тыс. 95 поездок в зарубежные страны, что на 6,67% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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