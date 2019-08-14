Москва, , 16:20 — REGNUM

Признаки картельного сговора выявлены в 42 торгах по благоустройству дворовых территорий столицы, сообщается на официальном сайте московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По версии ФАС, в незаконном поддержании цены участвовало пять компаний. Они участвовали в государственных закупках ГБУ «Жилищник» и управ нескольких районов города столицы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Общая начальная (максимальная) цена по всем контрактам составила 170,5 млн рублей.

Участвуя в аукционах, фирмы подавали несколько ценовых предложений, после чего отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение цены составило от 1% до 5% от НМЦК.

«Нам приходится констатировать, что львиная доля картелей образовывается в госзакупках. Соответственно, это пагубно отражается на возможности экономии бюджетных средств для достижения поставленных целей. Необходимо внедрять систему недопущения создания картелей, в частности, используя цифровые инструменты», — заявил руководитель Московского УФАС РФ Армен Ханян.

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