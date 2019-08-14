Москва, , 16:04 — REGNUM

Цены на нефть 14 августа снижаются из-за слабых экономических данных Китая и роста запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В Поднебесной опубликовали слабые экономические данные за июль. Темпы роста промышленного производства снизились до более чем 17-летнего минимума, что акцентировало внимание на появление проблем в национальной экономике на фоне усугубления торговой войны с США.

«При этом импульс роста 13 августа, появившейся благодаря признакам ослабления напряженности в китайско-американских торговых отношениях, с точки зрения техники не изменил сценарий.

В рамках основного нисходящего тренда ближайшая цель находится на уровне $55,88 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть получила «приятный сюрприз» от Трампа