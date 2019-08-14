Петрозаводск, , 16:03 — REGNUM

Специалисты Петрозаводскмаша модернизировали наплавочное оборудование на участке трубопроводной арматуры, предназначенной для комплектации атомных электростанций. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба компании «АЭМ-технологии».

Ручную наплавку на деталях арматуры больших проходных сечений заменили на автоматическую ленточным электродом. Все работы по модернизации оборудования и внедрению технологии проводились силами предприятия — специалистами отдела главного сварщика и лаборатории сварки Петрозаводскмаша.

В результате модернизации комплекса продолжительность процесса наплавки сократится в 20 раз. На усовершенствованном комплексе будут изготавливаться детали клиновых задвижек и затворов диаметром проходного сечения от 300 до 600 мм.

Петрозаводскмаш — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России и стран СНГ. Основано в 1960 году. Выпускает корпусное, ёмкостное и другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. В настоящее время является филиалом компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш).