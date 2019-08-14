Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM

В Ленинградской области утвержден проект планировки территории (ППТ) и проект межевания участка для Широтной скоростной магистрали (Восточный скоростной диаметр, ВСД), которая будет проложена из Петербурга на восток в сторону Ленинградской области.

Речь идет об участке от улицы Коммуны (Красногвардейский район Петербурга) до Колтушского шоссе (Всеволожский район Ленобласти). Это последний, шестой этап ВСД.

Как сообщили 14 августа в пресс-службе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, утвердившего документ, 5-километровый четырехполосный участок пройдет по территории деревни Заневка, поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр. В дальнейшем эту часть дороги планируется подключить к новому подъезду ко Всеволожску.

В конце 2018 года Ленинградская область утвердила ППТ четвертого и пятого этапов ВСД. Четвертый проходит по территории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый — по поселку при станции Мяглово и деревне Новосергиевка.

Как отмечают в областном правительстве, почти все участки ВСД, проходящие по территории Ленинградской области, будут сооружены на эстакадах, на пересечении с КАДом и Мурманским шоссе появятся дорожные развязки.

Напомним, строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) может начаться уже в 2021 году и закончиться в 2025 году. Об этом заявил 11 июня 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Шестиполосная ВСД общей протяженностью 27,4 км начнется от ЗСД и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее города Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»). Стоимость трассы может составить 160 млрд рублей.

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