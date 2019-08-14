Ижевск, , 15:59 — REGNUM

В Удмуртии в связи с продолжительными дождями парализованы работы по уборке урожая и заготовлению кормов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, к настоящему моменту темп заготовки сена снизился по сравнению с прошлым годом на 33%, силосной массы — на 21%. На одну условную единицу скота заготовлено на 4,2 центнера кормов меньше, чем на аналогичную дату в 2018 году.

Ситуация с уборкой урожая приближается к критической. К уборке зерновых приступили только 13 районов Удмуртии из 25. До сегодняшнего дня план по уборке зерновых выполнен лишь на 2% от плана, тогда как в прошлом году к этому времени работы были выполнены на 11%.

К посеву озимых культур приступили только три района региона.

«По данным на 14 августа, пострадали от переувлажнения почвы 736 сельхозтоваропроизводителей республики из них 281 сельскохозяйственное предприятие и 455 крестьянских (фермерских) хозяйств», — добавили в правительстве.

Комиссия минсельхоза республики намерена обратится к главе Удмуртии Александру Бречалову с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почв с 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в другом регионе Поволжья — Башкирии — ввели режим ЧС на территории шести районов из-за засухи. Режим ЧС поможет сельхозпроизводителям получить господдержку в связи с потерей урожая. Причём уборка урожая в республике также осложняется постоянными дождями, как и во многих регионах ПФО. Аграриям приходится убирать хлеб в короткие промежутки между дождями.