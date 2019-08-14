Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM

Изготовленное крупногабаритное оборудование для строящегося на Омском НПЗ комплекса гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива будет доставлено осенью, сообщает 14 августа пресс-служба «Ижорских заводов».

Две установки нового поколения высотой 37 метров и массой свыше 400 тонн будут доставлены в Омск из Ленинградской области по Северному морскому пути. Предполагается, что с запуском комплекса предприятие увеличит производство зимних и арктических марок дизельного топлива вдвое.

«Это не первый опыт сотрудничества Омского НПЗ с Ижорскими заводами. Ранее предприятие изготовило шесть крупногабаритных сосудов высокого давления для комплекса глубокой переработки нефти, также строящегося в рамках масштабной модернизации Омского НПЗ», — сообщил генеральный директор омского завода Олег Белявский.

Общий объём инвестиций в модернизацию НПЗ составит 17,5 млрд рублей. На предприятии отметили, что обновление является важной частью программы развития завода, которую «Газпром нефть» продолжает с 2008 года.

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