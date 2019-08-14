Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM

Казахстан начал экспортировать бензин в Таджикистан в июле 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает издание LS.

По его словам, месячный объем поставок топлива в соседнюю республику составит около 20 тыс. тонн. Министр добавил, что пока не подписан договор об экспорте бензина в Киргизию. «Киргизия пока не готова выполнить наши условия, поэтому надо продолжать работу с ними», — сказал Бозумбаев.

Напомним, 27 июня 2019 года генеральный директор Kazenergy Болат Акчулаков заявил, что Узбекистан станет первой страной, которая получит казахстанский бензин. Он добавил, что также ведутся переговоры о поставках в Армению, Белоруссию и Киргизию.

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