Дубна, Московская область, , 15:37 — REGNUM

Российский наукоград Дубна и китайский город Дунгуань стали городами-побратимами, в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Объединенного института ядерных исследований.

Свои подписи под документом поставили глава городского округа Дубна Максим Данилов и мэр города Дунгуань Сяо Яфэй.

Представительная делегация из Китая посетила подмосковный город накануне. Подписанное сторонами соглашение направлено на взаимодействие в области науки, техники и технологий, а также на обмен квалифицированными кадрами.

«Мы довольны результатами визита в Дубну, и надеемся, что сотрудничество с городом, высокотехнологичными предприятиями, расположенными на его территории, будет результативным, — сказал мэр Дунгуаня. — Достойные условия для бизнеса созданы в ОЭЗ «Дубна». Здесь много наукоемких компаний-резидентов, о которых я обязательно расскажу нашим предпринимателям. Поэтому в перспективе мы намерены продумать вопрос взаимодействия с ними, с Управляющей компанией и, возможно, локализации на территории подмосковной зоны китайских предприятий».

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