Северодвинск, Архангельская область, , 15:23 — REGNUM

Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» вышло в Белое море для проведения государственных испытаний, сообщает 14 августа пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Судно построено специалистами центра судостроения «Звёздочка» в Северодвинске. В течение десяти дней сдаточная команда отработает предусмотренные программой испытаний задачи. Их выполнение подтвердит проектные характеристики судна и работоспособность всех систем и механизмов.

Судно проекта 20 183 «Академик Александров» — океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса. Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, транспортировки крупных грузов и контейнеров, а также для оборудования, военной и специальной техники.

Напомним, в июне специалисты «Звездочки» провели заводские ходовые испытания судна.

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