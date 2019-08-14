Париж, 14 августа 2019, 15:16 — REGNUM
Согласно окончательным данным, опубликованным национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), в июле темпы инфляции во Франции замедлились до 1,1%, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что эти данные подтверждают первоначальный прогноз, опубликованный в конце июля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в таможенной службе Франции заявили, что дефицит торгового баланса страны в июне 2019 года составил 5,2 млрд евро. Таким образом, за первую половину 2019 года совокупный дефицит торгового баланса Франции достиг 26,9 млрд евро.
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