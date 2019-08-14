Москва, 14 августа 2019, 15:13 — REGNUM
Отложение США срока введения пошлин на ряд товаров из Китая не означает, что перемирие между двумя странами достигнуто. После декабря обстановка может вновь обостриться, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай несет расходы по пошлинам, хотя их фактически оплачивают американские компании, импортирующие товары. Поэтому отсрочку можно рассматривать, как молчаливое признание Вашингтоном текущей экономической реальности, а также как политически целесообразное решение.
Но это лишь возможность, которая не несет никаких гарантий на мирное урегулирование товарного спора. Поскольку хаотичный стиль переговоров, который придерживается Трамп с Китаем накладывает оттенок на позитивный итоговый исход торговых войн.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне высокой востребованности китайских товаров широкого потребления в преддверии рождественский праздников в США, администрация Трампа решили повременить с 10% тарифами на китайскую продукцию до 15 декабря 2019 года.
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