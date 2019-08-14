Москва, , 15:13 — REGNUM

Отложение США срока введения пошлин на ряд товаров из Китая не означает, что перемирие между двумя странами достигнуто. После декабря обстановка может вновь обостриться, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Американская таможня. Пошлины

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай несет расходы по пошлинам, хотя их фактически оплачивают американские компании, импортирующие товары. Поэтому отсрочку можно рассматривать, как молчаливое признание Вашингтоном текущей экономической реальности, а также как политически целесообразное решение.

«В глобальном смысле тарифная угроза Трампа была самоубийственной. Она вызвала хаос на фондовых рынках, падение доверия бизнеса и инвестиций, и каждый прогноз сводил к тому, что мировая экономика находится на грани спада.

Подобный шаг США можно рассматривать как возможность достичь урегулирования с Китаем в течение следующих нескольких месяцев и полностью избежать тарифов», — пояснил эксперт.

Но это лишь возможность, которая не несет никаких гарантий на мирное урегулирование товарного спора. Поскольку хаотичный стиль переговоров, который придерживается Трамп с Китаем накладывает оттенок на позитивный итоговый исход торговых войн.

«Тем не менее, фондовые и товарно-сырьевые площадки отреагировали, хоть и временно, но позитивно на данную новость. Позитив для российской экономики от этого может лишь выражаться в росте нефтяных котировок не более того.

В целом опасения по поводу глобальной рецессии пока что отходят на второй план. Но торговые войны не окончены», — считает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне высокой востребованности китайских товаров широкого потребления в преддверии рождественский праздников в США, администрация Трампа решили повременить с 10% тарифами на китайскую продукцию до 15 декабря 2019 года.

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