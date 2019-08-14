Москва, 14 августа 2019, 15:05 — REGNUM
Тенденции летнего туристического сезона 2019 года говорят о том, что жители РФ на отдыхе все экономнее относятся к разного рода дополнительным услугам и экскурсиям. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведенного сервисом бронирования билетов «Туту.ру», порядка 50% российских туристов планируют отпуск без помощи туроператоров.
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