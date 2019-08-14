Копейск, Челябинская область, , 14:53 — REGNUM

В Челябинской области 13 перевозчиков Копейска будут привлечены к административной ответственности за ценовой сговор. В феврале 2017 года они установили цену за проезд 23 рубля, а в декабре 2017-го — 26 рублей, сообщает областное УФАС.

Нарушение было выявлено в деятельности индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозки пассажиров по Копейску.

В УФАС отмечают, что договоры с перевозчиками заключило муниципальное «Копейское пассажирское автопредприятие». При этом бизнесмены несколько раз синхронно повышали цены на проезд. Этот шаг они оформляли письменными соглашениями.

Предпринимателям были выданы предписания о необходимости прекратить участвовать в антиконкурентных соглашениях. Бизнесмены их исполнили. Сейчас проезд по городу стоит 23−25 рублей. Тем не менее дельцам грозят штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.