Москва, , 14:49 — REGNUM

Конечно, срок выпуска автомобиля имеет значение — современные автомобили более совершенны, комфортны и безопасны. Но гораздо большее значение имеет не пробег и износ автомобиля, а его техническое состояние, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Это уже контролируется системой ежегодного прохождения инструментального контроля. Стоит ли переходить от объективных критериев оценки безопасности к формальным.

По всей видимости, этим предложением законодатели хотели оказать дополнительную поддержку автопрому. Так сказать, за счет покупателей», — пояснил эксперт.

Производители новых автомобилей были бы только «за», особенно с учетом падения продаж в 2019 году. Но множество владельцев «автохлама» в случае введения такого запрета просто не в состоянии будут купить новый автомобиль без финансовой поддержки.

«Возможно, эта инициатива еще имеет какой-то смысл для общественного транспорта, для грузовых и коммерческих автомобилей. Но нет большого смысла распространять ее на частный легковой автотранспорт.

Иначе за рамками закона окажутся автовладельцы с умелыми руками, следящие за техническим состоянием своего старого «верного коня», — высказал свое мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию автомобилей, которые «достигли предельного срока эксплуатации».

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