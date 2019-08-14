Москва, 14 августа 2019, 14:49 — REGNUM
Конечно, срок выпуска автомобиля имеет значение — современные автомобили более совершенны, комфортны и безопасны. Но гораздо большее значение имеет не пробег и износ автомобиля, а его техническое состояние, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Производители новых автомобилей были бы только «за», особенно с учетом падения продаж в 2019 году. Но множество владельцев «автохлама» в случае введения такого запрета просто не в состоянии будут купить новый автомобиль без финансовой поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию автомобилей, которые «достигли предельного срока эксплуатации».
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