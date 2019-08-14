Пермь, , 14:49 — REGNUM

В Пермском крае из-за ливней и холодов с сельхозпроизводителей снимают обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию. Таким образом аграриев освобождают от штрафов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

«Мы понимаем, что при такой погоде далеко не всех показателей можно будет достичь, что финансовое состояние производителей и так находится под давлением погодных условий», — подчеркнул глава края Максим Решетников.

На данный момент из-за переувлажнения почвы режим ЧС введен в семи муниципальных образования: в Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах. Гибель посевов зафиксирована на 13,4 тыс. га, что составило 20% от засеянной площади.

Летом на территории региона властвует непогода: частые проливные дожди, град, холод. Происходит замедление роста сельскохозяйственных культур, появление у растений грибковых заболеваний.

Губернатор заявил, что есть все основания для объявления режима ЧС повсеместно в Прикамье. Документы о том, чтобы признать положение чрезвычайной ситуацией регионального характера направлены в ГУ МЧС по Пермскому краю.