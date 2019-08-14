Киев, , 14:42 — REGNUM

Украинский госконцерн «Укроборонпром» выиграл тендер на поставку Перу военно-транспортных самолетов Ан-178.

Об этом 14 августа сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», передает корреспондент ИА REGNUM

При этом в сообщении не указывается количество заказанных самолетов. Отмечается, что «Укроборонпром» поставит «определенное количество» Ан-178. Примечательно, что в тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

По словам генерального директора «Укроборонпрома» Павла Букина, Перу станет первым экспортным полигоном для нового украинского самолета.

«В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников «Укроборонпрома», так и легендарная надежность торговой марки «Антонов»», — рассказал Букин.

Он также сообщил, что Ан-178 опередил в тендере, где «оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции».

О финансовой стороне вопроса в сообщении украинской госкомпании ничего не говорится.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее стало известно о том, что украинские военные получат на вооружение новейшие военно-транспортные самолеты Ан-178 и Ан-77. Как сообщилкомандующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов, появление новых самолетов является большим прорывом для украинской военной авиации.