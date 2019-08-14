Душанбе, , 14:37 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года Таджикистан импортировал 272,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 августа сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли республики.

За отчетный период объем импорта нефтепродуктов в денежном эквиваленте составил $113 млн. Средняя стоимость одной тонны составила $414. Основными поставщиками топлива остаются Россия, Туркмения и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года в Таджикистане было импортировано 206 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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