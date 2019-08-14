Москва, 14 августа 2019, 14:39 — REGNUM
То, что среди граждан РФ растет спрос на зарубежные туристические направления, говорит о том, что, несмотря на непростое финансовое положение, российские граждане не намерены отказываться от отдыха. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ломидзе, по итогам летнего туристического сезона 2019 года самым популярным направлением по количеству туристов оказался Краснодарский край. Как заявила она, у некоторых туроператоров по Краснодарскому краю прирост составил больше 20−25% по сравнению с прошлым, 2018, годом.
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