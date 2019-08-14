Москва, , 14:30 — REGNUM

В I полугодии 2019 года, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, Азербайджан самостоятельно посетили 352 тыс. 836 жителей России. Это меньше значений аналогичного периода прошлого года на 3, 6%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С целью туризма в страну приехали 44 тыс. 959 человек, что на 15,3% меньше чем за аналогичный период 2018 года.

Между тем, по оценке туроператоров, продажа экскурсионных туров в Азербайджане в течение полугода демонстрировала рост, у некоторых спрос на туры вырос на 5−7%. Помимо экскурсионных программ, пользуются спросом лечебные туры.

По данным АТОР, в среднем туры в Азербайджан в осеннем сезоне — 2019 на три дня без перелета стоят от 21 до 57,5 тыс. рублей на двоих в зависимости от звёздности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле 2019 года турпоток из России в Азербайджан составил 542 тыс. — 425 тыс. человек (рост на 4,2%), из Грузии — 404 тыс. — 213 тыс. человек (рост на 23,3%).

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