Сеул, , 14:38 — REGNUM

От сокращения мирового спроса и жесткой конкуренции в Южной Корее страдает индустрия смартфонов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 2013 года число предприятий, производящих смартфоны в Южной Корее, сократилось в два раза, до 220 компаний, а объемы производства — до 10,1 трлн вон (~$8,31 млрд).

В частности, в провинции Кёнгидо объем производства смартфонов сократился на 62%, до 2,8 трлн вон (~$2,3 млрд), а количество предприятий — на 50%, до 80 компаний.

В период с 2008 по 2018 год экспорт смартфонов сократился с 22,1 трлн вон (~$18,19 млрд) до 6,1 трлн вон (~$5,02 млрд), а экспорт комплектующих и запчастей сократился на 26%, до 8,4 млрд вон (~$6,91 млн).

Кроме того, по состоянию на 2017 года число людей, работающих в данной сфере, сократилось на 10 тыс. человек, до 30 тыс. человек.

В июне 2018 года из-за жесткой конкуренции на рынке доля китайских компаний увеличилась до 45%, однако доля южнокорейских компаний, напротив, сократилась, до 20%.