Тюмень, , 14:19 — REGNUM

Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны». Об этом он заявил 14 августа в ходе пресс-конференции.

«На моей памяти это самое крупное банкротство в истории страны. Это будет длительный процесс, учитывая объём задолженности. Мы будем внимательно следить за всеми процессами. У проекта есть инвестиционный потенциал», — заявил Александр Моор.

Напомним, Арбитражный суд Тюменской области 12 августа отменил банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Решение принято на основании иска компании «Трансойл», которая подала апелляцию на решение о принятии в производство заявления АНПЗ признать себя банкротом.

Постановление суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ было зарегистрировано Арбитражным судом Тюменской области 20 мая 2019 года. Иск о несостоятельности предприятия и невозможности платить по кредитам поступил от руководства предприятия. Общая сумма долгов завода, согласно заявлению, составляет 346,4 млрд рублей.

Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Расположен под Тюменью. В его активах также находятся три нефтяных месторождения в Оренбургской области. Ранее предприятие принадлежало группе компаний «Новый поток». В начале июня 80% акций завода были приобретены совместным предприятием ООО «Сокар Энергоресурс», участниками которого являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».

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