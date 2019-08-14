Тюмень, 14 августа 2019, 14:19 — REGNUM
Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны». Об этом он заявил 14 августа в ходе пресс-конференции.
Напомним, Арбитражный суд Тюменской области 12 августа отменил банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Решение принято на основании иска компании «Трансойл», которая подала апелляцию на решение о принятии в производство заявления АНПЗ признать себя банкротом.
Постановление суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.
Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ было зарегистрировано Арбитражным судом Тюменской области 20 мая 2019 года. Иск о несостоятельности предприятия и невозможности платить по кредитам поступил от руководства предприятия. Общая сумма долгов завода, согласно заявлению, составляет 346,4 млрд рублей.
Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Расположен под Тюменью. В его активах также находятся три нефтяных месторождения в Оренбургской области. Ранее предприятие принадлежало группе компаний «Новый поток». В начале июня 80% акций завода были приобретены совместным предприятием ООО «Сокар Энергоресурс», участниками которого являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».
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