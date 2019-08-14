Москва, , 14:17 — REGNUM

Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В своем выступлении она отметила рекордный приток туристов в Краснодарский край и заметила, что примерно такая же картина и в Крыму.

«Там динамика немного другая — плюс в пределах 10%. Но можно говорить, что туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым, — сказала Ломидзе. — И теперь доля туроператоров составляет порядка 20−22%, в отличие, например, от 10−15% прошлогодних. То есть мы видим увеличение за счет организованного сегмента. И благодаря Крымскому мосту огромное количество людей прибывает на машинах. Буквально вчера или позавчера был побит рекорд по проезду автомобилистов по Крымскому мосту, то есть по количеству туристов, которые воспользовались этой транспортной артерией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, благодаря работе Крымского моста заполняемость здравниц российского полуострова достигла 80−90%. Об этом он сообщил 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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