Москва, 14 августа 2019, 14:17 — REGNUM
Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В своем выступлении она отметила рекордный приток туристов в Краснодарский край и заметила, что примерно такая же картина и в Крыму.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, благодаря работе Крымского моста заполняемость здравниц российского полуострова достигла 80−90%. Об этом он сообщил 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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