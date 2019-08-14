Москва, , 14:18 — REGNUM

Если темпы роста американской экономики упадут в мире начнётся кризис, намного сильнее того, что был в 2008 году. Об этом заявил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, доктор экономических наук Иосиф Дискин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Иосиф Дискин Sovetnational.ru

«Суммарный долг корпоративный, граждан приближается к 70 трлн, в 3 раза больше чем ВВП США. ФРС правильно говорит, если темпы роста упадут, то никому в мире укрыться от этой супербомбы не удастся», — сказал эксперт.

Экономист отметил, что в сравнении с кризисом, который может разразиться сейчас экономические проблемы 2008 года покажутся «детскими сказками».

«Схлопнется американская экономика. Это означает катастрофу для Китая. А как только рухнут экономики мира, поставки нефти газа, металла, удобрений и машиностроения, которые составляют значительную часть нашего экспорта, накроются медным тазом», — заявил Дискин.

Экономист также назвал алгоритм действий, который поможет России пережить новый глобальный экономический кризис. Для этого необходимо реализовывать «майские» указы президента РФ Владимира Путина.

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