Москва, , 14:10 — REGNUM

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Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой в властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

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Торговцы объясняют это тем, что система all inclusive в отелях наносит вред их бизнесу. Туристы больше не покупают ковры и дорогие украшения, а тратят деньги на покупки более дешевых товаров — одежду и обувь.

Между тем, по мнению экспертов, дело не во «всё включено», туристы в первую очередь из России стали меньше тратить по нескольким причинам. Во-первых, многие отдыхают в Турции не в первый раз, поэтому местный шоппинг им не интересен.

Во-вторых, повысилась стоимость туров в Турцию. Так, в 2019 году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20−30%. Поэтому туристы и не готовы тратить в отпуске больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент — ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

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