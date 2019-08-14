Москва, , 14:08 — REGNUM

По итогам летнего туристического сезона 2019 года самым популярным направлением по количеству туристов оказался Краснодарский край. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Город Сочи

«Сезон, строго говоря, пока не закончен, — сказала она. — У нас есть еще практически весь сентябрь, но предварительные итоги уже можно подвести. Вряд ли они кардинально изменятся по истечению полутора месяцев. Самое популярное направление по количеству туристов — это, безусловно, наш Краснодарский край. Он бьет все рекорды в этом году. По предварительной информации, только за первое полугодие туда отправились более 7 млн туристов. Прирост оценивается ориентировочно в 15%».

Как уточнила Ломидзе, у некоторых туроператоров по Краснодарскому краю прирост составил больше 20−25% по сравнению с прошлым, 2018, годом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, морской курорт России — Анапу (Краснодарский край) в 2018 году посетили более 4,7 млн туристов (57 туристов на одного жителя). Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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