Москва, 14 августа 2019, 14:08 — REGNUM
По итогам летнего туристического сезона 2019 года самым популярным направлением по количеству туристов оказался Краснодарский край. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Как уточнила Ломидзе, у некоторых туроператоров по Краснодарскому краю прирост составил больше 20−25% по сравнению с прошлым, 2018, годом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, морской курорт России — Анапу (Краснодарский край) в 2018 году посетили более 4,7 млн туристов (57 туристов на одного жителя). Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
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